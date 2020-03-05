بسبب كورونا.. كوريا الجنوبية تؤجل تبديل قواتها لحفظ السلام في جنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - أ ش أ
مسؤولون عسكريون في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بأن سول قررت تأجيل نشر وحدة جديدة من قواتها لحفظ السلام بجنوب السودان؛ خوفًا من تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه كان من المخطط إرسال القوة رقم 12 من قوات حفظ السلام الكورية وقوامها 300 جندي إلى جنوب السودان الأسبوع المقبل لتحل محل وحدة هانبيت الحالية، التي تقوم بمهام حفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة.
وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنه يتم تبديل القوات كل 8 أشهر "ولكن سيتم تأجيل تبديل القوة الحالية لمدة أسبوعين من الآن، ومن الممكن تغيير القرار"، موضحًا أن هذا القرار جاء خوفًا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
وبدأت كوريا الجنوبية نشر قواتها في جنوب السودان بموجب طلب من الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار لمجلس الأمن الذي يهدف إلى المساعدة في عمليات إعادة الإعمار السلمية.
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