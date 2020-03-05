ماليزيا: 5 إصابات جديدة بـ"كورونا" ترفع العدد إلى 55

محمد اسماعيل - القاهرة - كوالالمبور - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الخميس، عن 5 حالات إيجابية أخرى للإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في ماليزيا، ليصل عدد المصابين تراكمياً إلى 55 حالة.
وقال وزير الصحة الماليزي نور هشام عبد الله - خلال مؤتمر صحفي بثته وكالة أنباء "برناما" الماليزية - إن 22 حالة تم شفاؤها فيما يخضع 33 آخرون للعلاج.
وأشار إلى أن كافة الحالات مستقرة وتحت العلاج في المستشفيات.. مضيفاً أن انتشار الفيروس في ماليزيا لا يزال تحت السيطرة وأن الوزارة لا تزال تواصل عملية اقتفاء أثر مخالطي المرضى.
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