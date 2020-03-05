بعد وفاة اثنتين.. ماذا جرى في واقعة "هزار الـ 3 بنات" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أفادت التحريات بمديرية أمن محافظة الشرقية، اليوم الخميس، أن سبب وفاة فتاتين بالتسمم كان بعد ان اجتمعا وقالت إحداهن "تعالوا نحاول ننتحر أو نموت نفسنا ونشوف أهلنا ممكن يعملوا إيه".

وكانت الطالبة بسنت 14 سنة توفت بسبب تناولها "حبة حفظ الغلال"، وبعدها زميلتها "إيمان" 15 سنة، بنفس السبب، بينما تصارع الثالثة الموت.

وأشارت التحريات إلى أن الفتيات الثلاث تعانين من حالة تفكك ومشاكل أسرية وأقدمن على تناول حبة حفظ الغلال "السامة" على سبيل المزاح للتعرف على مدى شعور أهلن عند علمهن بما فعلن.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتناول 3 فتيات، جميعهن بالمرحلة الإعدادية، حبة حفظ غلال، ما تسبب في وفاة اثنتين وإصابة صديقتهما "شاهندة.م" 15 سنة، طالبة بالصف الثالث الإعدادي.

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فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 1726 إداري أبو كبير لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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