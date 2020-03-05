الصحة الإيرانية: ارتفاع المصابين بفيروس كورونا إلى 3513 حالة والوفاة 107

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات جراء انتشار فيروس "كورونا" إلى 107 حالة وفاة وارتفاع عدد المصابين إلى 3513 مصابا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقالت الوزارة إنها سجلت 591 إصابة جديدة و15 حالةوفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وفي إطار التصدي لانتشار الفيروس قررت السلطات الإيرانية إغلاق المدارس والجامعات حتى نهاية السنة الفارسية في 20 مارس الجاري.
وأوضحت الوزارة إن سرعة انتشار فيروس "كورونا" عالية ، داعية المواطنين إلى أخذ الأمر على محمل الجد والبقاء في منازلهم.
كما قالت الوزارة إن السلطات ستتعامل بجد مع كل من يتكتم على إصابته بفيروس "كورونا".
هذا وحث وزير الصحة الإيراني المواطنين على عدم التعامل بالعملات الورقية واستبدالها بالتعامل الإلكتروني للحد من انتشار الفيروس.
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