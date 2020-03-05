مسئول إيراني: ثلث سكان طهران سيصيبهم كورونا

توقع مسؤول إيراني، الخميس، أن تستفحل أزمة فيروس كورونا في البلاد وخاصة في العاصمة طهران، إلى حد كبير لم تتكهن به حتى المعارضة، مما يظهر خطورة الوضع هناك.

وقال اختصاصي الأمراض المعدية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإنفلونزا، مسعود مرداني، في تصريحات لصحيفة "إيران" الحكومية

إنه يتوقع إصابة بين 30-40 في المئة من سكان طهران بفيروس كورونا، خلال الأسبوعين المقلبين.

ويظهر هذا التصريح أن الأوضاع مرعبة بشكل كبير في طهران، التي يسكنها أكثر من 8 ملايين نسمة، بشكل يفوق الإعلانات

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الرسمية.

وتقول إيران رسميا إن كورونا أودى بحياة 92 شخصا وأصاب أكثر من 2900 آخرين، لتصبح بذلك بؤرة الفيروس الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط.

لكن المعارضة الإيرانية وحتى نواب في البرلمان يرون أن الأرقام أكبر بكثير، ويتهمون نظام الملالي بإخفاء الأرقام الحقيقية للضحايا لأسباب سياسية.

وقال موقع "إيران الحرة" إن كورونا حصد أرواح أكثر من 1300 شخص على الأقل.