البحرين تعلن تعافي 3 حالات مصابة بفيروس "كورونا" الجديد

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، عن تعافي ثلاث حالات مصابة بفيروس "كورونا" المستجد.
وقالت الوزارة في بيان لها، أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، إن الحالات الثلاث لمواطن بحريني ومواطنة بحرينية ومواطنة سعودية.
والعلاج، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إخراج الحالات الثلاث من مركز العزل
وتابعت الصحة البحرينية، أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من شفائهم من الفيروس.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.
كما جددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضي قبل إعلان إيران تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 بمدنها، بإبلاغ الصحة البحرينية.
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