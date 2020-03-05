سويسرا تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد

أعلنت شرطة مقاطعة "فود" في بيان رسمي تسجيل أول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد في سويسرا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن المتوفي يبلغ من العمر 74 عاما وكان يعاني من حالة إعياء مزمنة وتم اعتبار حالته تشكل "خطرا بالغا"، موضحة أنه أصيب بـ"كورونا" أمس الأربعاء. وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن المتوفي يبلغ من العمر 74 عاما وكان يعاني من حالة إعياء مزمنة وتم اعتبار حالته تشكل "خطرا بالغا"، موضحة أنه أصيب بـ"كورونا" أمس الأربعاء.

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