الصحة الفلسطينية تدعو الإعلام توخي الدقة في نقل أخبار "كورونا"

دعا مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، مسؤول ملف "كورونا" كمال الشخرة، اليوم الخميس، وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بـ"كورونا" واستقاء المعلومات من وزارة الصحة فقط.



وأعلن الشخرة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بـ"كورونا"، في أحد فنادق محافظة

بيت لحم، وأن الطواقم الطبية المتخصصة أخذت عينات من موظفي الفندق وبعض السياح المتواجدين فيه، وأظهرت النتائج الأولية للعيانات الاشتباه بأربع حالات، وستعلن النتائج النهائية رسميا فور الانتهاء من العمل فيها.



وأكد أن الوزارة فرضت الحجر على الفندق وأغلقته بشكل مؤقت إلى حين ظهور

النتائج النهايئة للعينات الأربع، ورفعت توصيات إلى مجلس الوزراء بإغلاق المدارس والجامعات في بيت لحم لأسبوعين في حال ثبت وجود إصابة، وهناك توصية بعدم استقبال أي وافدين من العالم، وهناك توصية بخصوص المساجد والكنائس.



وشدد الشخرة على أن وزارة الصحة لديها الإمكانيات لمواجهة الفيروس، وأنها ستحول مركز الإدمان في محافظة بيت لحم إلى مكان للفرز، في حال ثبت وجود إصابات، داعيا المواطنين إلى الهدوء وضبط النفس، وانتظار تعليماتها الإجرائية والاحترازية.