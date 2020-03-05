[ العراق: الغاء صلاة الجمعة في كربلاء بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا ]

أعلنت إدارة العتبة الحسينية في كربلاء اليوم الخميس، عدم إقامة صلاة وخطبة الجمعة ليوم غد، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.



وقال اعلام العتبة في بيان مقتضب: إنه "بالنظر إلى الظرف الصحي الراهن ورعاية الى ما دعت اليه دائرة صحة كربلاء المقدسة من الامتناع عن عقد التجمعات الكبيرة في هذه الأيام، فقد تقرر عدم اقامة صلاة الجمعة في هذا الأسبوع".



ووصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا الى 35 حالة إصابة في عدد من محافظات العراق و حالتي وفاة في بغداد وواحدة في السليمانية قالت وزارة الصحة انها لم تثبت حتى الان اصابتها بالفيروس.





وكانت السلطات العراقية، أعلنت الخميس، فرض إجراءات مشددة في محافظات واسط وكربلاء والبصرة جنوبي البلاد، لمنع انتشار فيروس "كورونا" بعد وفاة شخصين مصابين به.



وقررت السلطات تعطيل الدراسة، وإغلاق الاماكن العامة، وإلغاء المناسبات الدينية، في بعض المحافظات.





وقالت خلية الأزمة في محافظة واسط، في بيان: إنه "تقرر إغلاق جميع المقاهي والأماكن العامة والمتنزهات وصالات الأعراس، وكافة معاهد التدريس الخصوصي".





وطالبت الخلية الوقف الشيعي والسني في المحافظة بـ"منع إقامة المناسبات في الحسينيات والجوامع وغلق جميع المزارات الدينية لمنع التجمعات لما لها من خطورة في انتقال عدوى المرض".

