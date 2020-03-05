كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير: إيطاليا تدرس زيادة الإنفاق لمكافحة كورونا لـ5 مليارات يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المرجح أن تزيد إيطاليا من قيمة التدابير الرامية إلى مساعدة اقتصادها على مواجهة أكبر تفش لفيروس كورونا في أوروبا إلى 5 مليارات يورو (5.6 مليار دولار)، حسبما ألعنت نائبة وزير الاقتصاد، لورا كاستيلي، اليوم الخميس.

وقالت "كاستيلي" لصحيفة "إل ميساجيرو" اليومية في مقابلة: "من المرجح أن تصل الحكومة إلى (5 مليارات يورو)"، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأَافت "كاستيلي"، أنها تعتقد أنه "من الضروري رفع أكبر قدر ممكن ، مع الأخذ في الاعتبار أن إيطاليا سجلت عجزًا أقل من المتوقع".

وأ,ضحت أن روما تدرس طلب تعليق مؤقت لمعاهدة الاستقرار والنمو الأوروبية.

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ووعد وزير الاقتصاد روبرتو جولتيري، بإعفاءات ضريبية وإجراءات أخرى بقيمة 3.6 مليار يورو للقطاعات المتضررة. يوم الأربعاء، أخبر مصدر حكومي وكالة "رويترز"، أنه قد يتم رفع هذا المبلغ إلى 4.5 مليار ، أو 0.25 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفع عدد القتلى في إيطاليا إلى 107 يوم الأربعاء، مع ارتفاع عدد الحالات منذ ظهور المرض قبل 13 يومًا إلى أكثر من 3000 حالة.

يوم الأربعاء، فرضت روما تدابير صارمة لمواجهة الفيروس، وأغلقت جميع المدارس والجامعات واتخذت خطوات طارئة أخرى.

وتشمل التدابير التي يجري النظر فيها دعم الآباء والأمهات الذين يتعين عليهم البقاء في منازلهم لرعاية أطفالهم ، وزيادة التمويل الوطني للرعاية الصحية وفوائد التكرار المؤقت.