كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل زيارة الرئيس الصيني إلى اليابان بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى البلاد قد تم تأجيلها لأن البلدين اتفقا على إعطاء الأولوية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال يوشهيدي سوجا، كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي، إن الجيران الآسيويين اتفقوا على أن الزيارة ستتم في وقت أفضل وأنه سيتم ترتيب خط سير جديد، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "سوجا"، أن تأجيل زيارة "شي"، الذي كان من المقرر أصلا في أوائل أبريل، لن يؤثر على العلاقات اليابانية الصينية.