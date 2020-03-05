كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري": جبهة النصرة دخلت إلى ليبيا من تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن جبهة النصرة دخلت إلى ليبيا من تركيا، محذرًا من استمرار دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في توظيف الجماعات المتطرفة وإرسالها للقتال ضد الجيش.

ونقل موقع "أخبار ليبيا24"، عن المسماري، قوله: "أردوغان يدعم قاطعي الرؤوس ومُغلي البشر في الزيت، لإرسالهم للقتال في ليبيا" متسائلاً "هل يرضى الشعب التركي أن تُقطع رؤوس أبنائهم من قبل الإرهابيين الذين يدعمهم أردوغان بليبيا في تركيا؟".

Advertisements

وأضاف المسماري "حذرنا سابقاً من إرسال إرهابيين من سوريا عبر تركيا إلى ليبيا، والآن لدينا إثبات لوصولهم"، مشيرًا إلى أن قرار البرلمان التركي إرسال جنود إلى ليبيا يمثل الإخوان والإرهابيين فقط، ولا يمثل الشعب التركي.

وعرض المسماري، خلال مؤتمر صحفي، مشاهد مصورة لجرائم الإرهابيين منذ أعوام في درنة الليبية، وعدد من الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها العناصر المتطرفة في طرابلس وفي مختلف المدن الليبية.