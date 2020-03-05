كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تفرض الحجر الصحي على كلب مصاب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت السلطات في هونج كونج الحجر الصحي على كلب مريض بفيروس كورونا في أول حالة انتقال من حيوان إلى حيوان، على الرغم من أن الخبراء حذروا من أن الحيوانات الأليفة من المحتمل أن يكونوا سبب انتشار الفيروسات.

وقالت مصلحة الزراعة ومصايد الأسماك والحفظ في هونج كونج، يوم الأربعاء: "لقد اختبر الكلب إيجابية ضعيفة بالنسبة للفيروس، مما يشير إلى انخفاض مستوى الإصابة"، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأضافت مصلحة الزراعة ومصايد الأسماك والحفظ، في بيان: "ستواصل الإدارة مراقبة الكلب عن كثب ... وتكرار الاختبار لاحقًا. سيتم إعادته إلى مالكه فقط عندما تكون نتيجة الاختبار سلبية".

وأكدت، انه لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون مصدرًا للعدوى.

يقول موقع منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد دليل حتى الآن على إصابة الحيوانات الأليفة المصابة بفيروس كورونا.

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يقول خبراء أمراض آخرون، إن ذلك ممكن، لكن بما أن الحيوانات لا تميل عمومًا إلى ظهور أعراض، فمن غير المرجح أن تنشر الحيوانات الأليفة الفيروس أكثر.

وقال ديل فيشر، خبير الأمراض المعدية الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له، ويرأس الشبكة العالمية للإنذار بحدوث تفشي الأمراض والاستجابة لها التي تنسقها منظمة الصحة العالمية: "بعض الحيوانات لديها نفس مستقبلات Covid-19 بحيث يمكن أن تصاب بالمرض ولكن ... بشكل عام، الحيوانات ليست عرضية".

وأضاف: ""هذا ممكن، لكنه بالتأكيد لم يثبت، وأنا متأكد من أنه لن يؤدي إلى تفشي المرض".

وقال خبراء صحة الحيوان الذين فحصوا قضية هونج كونج، إن أصحاب الحيوانات الأليفة يجب ألا يكونوا قلقين بشكل مفرط ويجب ألا يتخلوا عن حيواناتهم الأليفة.

وتظهر حصيلة "رويترز": "يوجد في هونج كونج أكثر من 100 حالة مؤكدة من فيروس كورونا، وتوفي شخصان. هناك أكثر من 95300 حالة في جميع أنحاء العالم، والغالبية في الصين، وأكثر من 3200 شخص لقوا حتفهم".