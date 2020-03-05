كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة من زعيم كوريا الشمالية إلى نظيره الجنوبي بشأن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، برسالة إلى الرئيسالكوري الجنوبي، مون جاي، في عبارات دعم للكوريين الجنوبيين وسط تصاعد تشخيص فيروس كورونا (COVID-19) في البلاد، كما أعلن المكتب الرئاسي، اليوم الخميس.

وحسبما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء، قال يون دو هان، المتحدث باسم المكتب: "قال زعيم الشمال إنه سيدعم بهدوء حرب كوريا الجنوبية ضد COVID-19 وأظهر صداقته المستمرة وثقته تجاه مون"، وفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

كما أعرب "كيم" عن قلقه بشأن صحة "مون"، وقال، إنه يعتقد أن كوريا الجنوبية ستتغلب على تفشي المرض.

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شارك الرئيس أفكاره "الصريحة" فيما يتعلق بالوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفقًا لمكتب كوريا الجنوبية الرئاسي.

أضاف المتحدث، أن "مون" رد على الرسالة التي عبر فيها عن امتنانه لنظيره الكوري الشمالي.

وجاءت الرسالة، التي تم تسليمها يوم الأربعاء، وسط تقارير تفيد بأن عدد حالات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية ارتفع بنسبة 438 إلى 5766 حالة. كما ارتفع عدد القتلى إلى 35.