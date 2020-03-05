كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلو مطار الخميني من المسافرين.. آخر تطورات "كورونا" في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر موقع إنترناشيونال - عربي على "تويتر"، أن عدد الوفيات في إيران، جراء فيروس كورونا وصل إلى 483 شخصاً، كما أفاد بوفاة محسن حبيبي، أحد مدرسي الحوزة العلمية في قم، ونقل عن مواقع إيرانية قولها إن وفاته كانت بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ونشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف خلو مطار الخميني في العاصمة الإيرانية طهران مع تفشي فيروس كورونا وتكتم السلطات على الأعداد الحقيقية للمصابين والوفيات، وحظر الكثير من الدول السفر إلى إيران.

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وقد أعلن الرئيس حسن روحاني، أثناء حديثه في اجتماع للحكومة، أمس الأربعاء، أن تفشي فيروس كورونا في البلاد أصاب كل الأقاليم تقريباً البالغ عددها 31 محافظة.

وأضاف روحاني: "هذا المرض واسع الانتشار. لقد وصل إلى كل أقاليمنا تقريبا، وبشكل ما هو مرض عالمي أصاب العديد من بلدان العالم، ويجب علينا العمل معاً لمعالجة هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".