كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تخصص 16 مليار دولار في تمويل متعلق بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصصت كيانات حكومية صينية مختلفة 110.48 مليار يوان (16 مليار دولار) كتمويل متعلق بفيروس كورونا اعتبارًا من 4 مارس، حسبما كشف نائب وزير المالية الصيني، شو هونج تساي، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، قال "شو"، إنه من بين هذا المبلغ، تم استخدام نحو مليار يوان، مما يترك 39.05 مليار يوان للإنفاق.

وأضاف "شو": "ستضمن الصين التشغيل السلس للحكومات المحلية وسط تفشي فيروس كورونا وأن وزارة المالية ستضمن احتياجات التمويل لمقاطعة هوبى، مركز تفشي الفيروس".

وحذر المسؤول من أن تفشي المرض قد يؤثر مؤقتًا على إيرادات الحكومة، لكنه توقع أن يخف الضغط على الوضع المالي للحكومة مع تعافي الاقتصاد.

وأوضح، أن بكين ستطلق إجراءات مستهدفة ومرحلة لمساعدة القطاعات المصابة بالفيروسات، دون الخوض في التفاصيل.

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وأردف "شو"، أن العائدات المالية في هوبي كانت مستقرة نسبيًا في يناير، لكن الوضع ازداد سوءًا في فبراير، عندما كانت المقاطعة تتمتع بإيرادات "متقطعة" فقط.

وأشار "شو"، إلى أن الوزارة تكثف مدفوعات التحويل إلى الحكومات المحلية، وخاصة تلك التي تضررت بشدة من تفشي الفيروس.

وقالت الصين، إنها ستدرس التخفيضات الضريبية على مراحل لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تواجه صعوبات بسبب تفشي المرض.

شهدت الصين زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الخميس، مدفوعة بمزيد من الحالات في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبى، حيث يعتقد أن الفيروس ظهر في السوق في أواخر العام الماضي.

وقال ليو جين رون، المسؤول في وزارة المالية، إن بعض الحكومات المحلية كانت تواجه صعوبات في التمويل.