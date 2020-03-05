كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان وروسيا تبدآن تطوير لقاح ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة سبوتنيك، اليوم الخميس، أن شركة الأدوية اليابانية "أن جيس"، بدأت بالتعاون مع جامعة أوساكا، بتطوير لقاح للحمض النووي ضد الفيروس التاجي الجديد "كوفيد- 19".

وأصدرت الشركة اليابانية، بيانًا قالت فيه، إنه يمكن صنع مثل هذا اللقاح في فترة زمنية أقل مقارنةً بلقاح يتم تطويره من بروتين فيروسي، دون استخدام مسببات الأمراض الخطيرة.

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وبحسب نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، تقوم روسيا أيضاً، بتطوير لقاح ضد الفيروس التاجي في خمسة محاور، ويبلغ إجمالي عدد الخيارات 13 خيارًا.

وفي الأسبوع الماضي، قد أعلنت أمريكا أعلنت عن اختبار دواء جديد "ريديسيفير" الذي أثبت فعاليته ضد متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ويتم الآن استخدمه كدواء تجريبي على المرضى في ووهان الصينية.

ولا يوجد أي علاج ضد مرض "كوفيد-19" تم قبوله رسميا من إدارة الأغذية والعقاقير في الولايات المتحدة.