كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان: حجر صحي إلزامي 14 يوم للزوار الصينيين والكوريين الجنوبيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم السلطات في اليابان تبني فترة الحجر الصحي الإلزامية لمدة أسبوعين لجميع الزوار من الجارتين الصين وكوريا الجنوبية، في معركة لكبح انتشار فيروس كورونا، حسبما قالت صحيفة يوميوري.

وأضافت الصحيفة، أن اليابان تعتزم إيقاف التأشيرات التي صدرت بالفعل للزائرين من البلدين، موضحة، أنه من المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء، شينزو آبي، مثل هذه الخطوات في اجتماع بشأن تدابير الاستجابة للفيروسات مساء الخميس، كما أوردت وكالة "رويترز".

في وقت سابق، أشار وزير الألعاب الأولمبية سايكو هاشيموتو، إلى أن الألعاب الصيفية ستمضي كما هو مخطط لها منذ يوليو، حتى مع انتشار الفيروس في مناطق جديدة.