كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البوسنة تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت البوسنة، اليوم الخميس، تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

‏وأعلنت لجنة الصحة بالصين، تسجيل 202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة الى أكثر من 80 الفا.

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وتوفي رجل في مدينة "ووهان" الصينية، بؤرة فيروس (كورونا المستجد) بعد أيام فقط على تعافيه من الفيروس وخروجه من المستشفى ، في وقت.

وتحدثت تقارير إعلامية عن إصابة أشخاص بفيروس كورونا مجددا بعد تماثلهم للشفاء.