برنامج “لحبيبة مي” يختار فاطمة الزهراء لعروسي لتقديم كليب جديد

اختار طاقم برنامج “لحبيبة مي”، في موسمه الجديد، الفنانة فاطمة الزهراء العروسي لأداء أغنية جديدة عبارة عن كليب بعنوان “هذي هي مي”، لفائدة البرنامج.

وكتب كلمات الأغنية الجديدة “هذي هي مي” الفنان أحمد بوعروة، ولحنها رضوان ديري، ووزعها رشيد محمد علي، فيما الإخراج للمخرجة جميلة برجي نعيسى.

ويتخذ لكليب نفسا دراميا، يصب في أسلوب البرنامج “لحبيبة مي”، الذي يبث على القناة الثانية في موسم جديد، بعد نجاح سابقيه من المواسم.

ونظرا إلى النجاح، الذي عرفه البرنامج الاجتماعي “لحبيبة مي”، وحصده لنسب مشاهدة عالية، فقد تم اختيار البرنامج ليتوج بجائزة ليلة نجوم الشاشة، التي نظمت، أخيرا.