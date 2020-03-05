العدول غاضبون.. إضرابات ووقفة احتجاجية أمام زارة العدل يوم 20 مارس

أعلنت الجمعية المغربية للعدول الشباب، تنظيمها وقفة احتجاجية، يوم 20 مارس الجاري، أمام مقر وزارة العدل، في العاصمة الرباط، بعد أن كانت مقررة، اليوم الخميس.

وأوضحت الجمعية المغربية للعدول الشباب، أن تعليقها للوقفة الاحتجاجية، اليوم، كان “بهدف ضمان وحدة صف العدول، والمشاركة المكثفة في الوقفة، التي أعلنتها الهيأة الوطنية العدول يوم 20 مارس”.

وأكدت الجمعية المغربية للعدول الشباب، في بيان لها، أن الوقفة الاحتجاجية المذكورة، تأتي احتجاجا على “أسلوب التسويف، وعدم الجدية من طرف الوزارة الوصية في تعاطيها مع المطالب، والقضايا المهنية للعدول”، بحسب تعبيرها.

يشار إلى أن غضبا شديدا يسود بين العدول في المغرب، حيث خاضت الهيأة الوطنية إضرابا وطنيا، أيام 19 و20 و21 فبراير الماضي، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، في اليوم الأخير من الإضراب.

وتجدر الإشارة، أيضا، إلى أن تأخر وزارة العدل في إخراج مشروع القانون 16.03، المنظم للمهنة، ومشروع تعديل مرسوم أتعاب العدول، دفع العدول إلى تسطير برنامجهم النضالي، المتمثل في خوض إضرابات وطنية، ووقفات احتجاجية.