المغرب الفاسي”يستقبل” ديجون الفرنسي

هاجر لصفر – صحافية متدربة

نهج فريق المغرب الفاسي سياسة المواجهات الودية أمام الفرق الأوربية، في إطار الإستفادة وتبادل الخبرات بين جميع مكونات النادي، وفق إفادة مصدر من داخل الممثل الأول للعاصمة العلمية.

وخاض براعم فريق المغرب الفاسي مباراة ودية واجهوا خلالها براعم أولمبيك ديجون الفرنسي بمدرسة الفريق بملاعب السعديين بفاس، بحضور الرئيس إسماعيل الجامعي بمعية أعضاء المكتب المسير، وانتهت المباراة بنتيجة التعادل من دون أهداف.

يشار إلى أن فريق المغرب الفاسي ينافس هذا الموسم، بقوة، من أجل الظفر بإحدى تأشيرتي الصعود إلى البطولة الاحترافية بهدف العودة إلى مكانته الطبيعية ضمن فرق الصفوة.