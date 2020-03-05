جثة شاب في حالة تحلل تستنفر المصالح الأمنية بطنجة

شهد منطقة بئر شيفا، في طنجة، أمس الأربعاء، استنفارا أمنيا، بعد العثور على جثة شاب في حالة تحلل داخل منزله، الموجود بحي “زينب”.

وتشير المعطيات، المتوفرة لـ”اليوم 24″، إلى أن الشاب الثلاثيني، المنحدر من منطقة ريصانة بإقليم العرائش، عثر عليه جيرانه، بعدما انتبهوا إلى رائحة كريهة منبعثة من منزله، ما جعلهم يتصلون بالعناصر الأمنية، التي اقتحمت بابه، حيث عثرت عليه جثة هامدة.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن الهالك كان يعاني الصرع، ويعتقد أنه فقد حياته قبل حوالي 3 أيام، بسبب المرض، الذي كان يعانيه.

ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في مستشفى دوق دي طوفار، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، لمعرفة ظروف، وملابسات الوفاة، فيما باشرت المصالح الأمنية إجراءاتها القانونية، المعمول بها في مثل هذه الحالات.