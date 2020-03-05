مغربي مقيم بشكل غير قانوني في إيطاليا يدعي الإصابة بـ”كورونا” لمنع ترحيله

وسط حالة الخوف من انتشار فيروس كورونا، وتحول إيطاليا لبؤرة أوروبا لانتشاره، استغل أحد المهاجرين المغاربة الوضع لمنع ترحيله للبلاد بعد انتهاء تأشيرة عمله الموسمي.
ونقلت صحيفة إيطالية، أمس الأربعاء، أن مغربيا يبلغ من العمر 26 عاما، كان قد دخل إيطاليا سنة 2016، بتأشيرة للعمل الموسمي، غير أنه أقام بشكل غير قانوني، ورحل إلى مركز للمهاجرين، وحكم عليه سنة 2017 بالسجن لسنتين و8 أشهر، بتهمة الاتجار بالمخدرات، ليتم وضعه قيد الإقامة الجبرية بعد انتهاء مدة سجنه، قبل آن يصدر حكم بطرده من إيطاليا وتم احتجازه بتورينو، في انتظار ترحيله إلى المغرب.
وتقول الشرطة الإيطالية، حسب ذات المصدر، أن الشاب يرفض العودة إلى بلاده، ويتظاهر بأنه مريض بكورونا، من خلال اصطناع حالة التقيؤ بوضع أصابعه في فمه، غير أن الكشف الطبي أكد بأن حالته الصحية جيدة.
وادعى المواطن خلال عملية النقل إلى تورينو، أنه مصاب بالحمى وأعراض فيروس كورونا الجديد، وعرض على أطباء في مستشفى بييمونتي، وبعد الكشف والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا جاءت النتيجة سلبية.
وتبين من فحص الشاب المغربي أن سبب ارتفاع درجة حرارة جسده، تناوله كميات من التبغ أو مواد أخرى تعمل على رفع درجة حرارة الجسد، التي تراوحت بين 38.9 إلى 37.7 في غضون بضع دقائق.
يشار إلى أن إيطاليا تحولت لبؤرة للفيروس في أوروبا، حيث وصل عدد الوفيات إلى 100 حالة، منهم 28 يوم أمس فقط، كما تجاوزت الإصابات 3 آلاف.
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