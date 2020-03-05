بعد منع الجماهير.. 5 مرافقين فقط للفرق في مباريات البطولة الإحترافية

قررت العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، الترخيص لـ 5 مرافقين فقط بحضور مباريات فرقهم، نهاية الأسبوع الجاري، في منافسات البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني، فضلا عن البطولة الوطنية للفئات الصغرى.

وجاء قرار حصر عدد المرافقين داخل الأندية خلال مباريات البطولة بعد قرار الجهاز الوصي على تسيير شؤون الكرة، والقاضي بخوض جميع المباريات بدون جماهير بسبب الخوف من انتشار فيروس “كورونا” بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكشف بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم أنه تقرر إتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية عقب قرار منع الجماهير من حضور المباريات، تفعيلا للقرار الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أبرزها تحديد عدد المرافقين في 5.

وأضاف البلاغ “تهيب العصبة الوطنية الإحترافية لكرة القدم برؤساء الأندية الحرص على احترام هذا القرار، وتفعيل مقتضيات الفصلين 31 و52 من قانون المنافسات كإجراء تنظيمي لولوج الملعب من طرف اللاعبين، الأطقم التقنية والطبية، المسيرين، الحكام، ممثلو الجامعة أو العصبة المعتمدين، طاقم قناة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الشركة المختصة في تقنية المساعدة بالفيديو “Var” والإعلاميين المعتمدين.