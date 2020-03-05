فيروس كورونا يهدد طرح فيلم "جيمس بوند" في بريطانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهد قطاع الترفيه في بريطانيا اضطرابا إثر فيروس كورونا أدى إلى إلغاء فعاليات وأثيرت مخاوف بشأن توقيت طرح أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند.

وألغت شركة "والت ديزني" بعض الفعاليات التي كانت ستقام للترويج في أوروبا لإطلاق قناة "ديزني بلس" التي ستنافس "نتفليكس" و"أمازون برايم" وستعرض مسلسل "ذا ماندلوري" الأحدث في سلسلة أعمال حرب النجوم.

وكان من المنتظر أن يسير مشاهير وتنفيذيون على البساط الأحمر في لندن اليوم الخميس للترويج للقناة التي تبث عبر الإنترنت وستصبح متاحة للمشاركين في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بدءا من 24 آذار/ مارس.

وقالت ريد إكسبديشنز المنظمة لمعرض لندن للكتاب، أمس الأربعاء إنه تم إلغاء المعرض الذي يشكل ملتقى للناشرين ويجذب 25 ألف زائر من أكثر من 100 دولة ، وكان المعرض سيقام في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من مارس/ آذار.

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كما أبدى رواد دور السينما مخاوفهم بشأن توقيت إطلاق الفيلم الجديد من سلسلة جيمس بوند "نو تايم تو داي" (لا وقت للموت) الذي يعتبر أحد أكبر الأحداث الترفيهية في 2020.

وكان مقررا إطلاق الفيلم الذي يقوم ببطولته دانيل كريج في الثالث من نيسان/ أبريل لكن اثنين من مواقع متابعة أخبار شخصية الجاسوس الشهير خاطبا شركات الإنتاج المسؤولية عن الفيلم لتأجيل طرحه خشية صدور قرار بغلق دور السينما بحلول ذلك الوقت.

وسجلت بريطانيا 51 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن مع تحذير يوم الثلاثاء من أن أكثر من خمس الموظفين قد يغيبون عن العمل عند بلوغ التفشي ذروته.