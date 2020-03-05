سائحة أميركية زارت مواقع في القدس مصابة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن سائحة أميركية زارت البلاد وقضت معظم أوقاتها في مدينة القدس، شُخّصت بالإصابة بفيروس كورونا المستجد فور عودتها إلى مدينة نيويورك الأميركية.

وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان صدر عنها أن السائحة المذكورة وصلت إلى البلاد على متن رحلة رقم LY8 لشركة "إل عال" الإسرائيلية، التي أقلعت من مطار نيويورك الساعة 23:50 يوم 22 من شباط/ فبراير الماضي ووصلت إلى البلاد الساعة الـ17:10 يوم 23 شاط/ فبراير الماضي.

وذكر البيان أنه تم تشخيص السائحة وهي في الخمسينات من عمرها، على أنها مصابة بفيروس كورونا المستجد لدى عودتها إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث انتقلت إليها العدوى من جراء مخالطتها لأحد المصابين بالفيروس. وأشار البيان إلى أن السائحة بقيت في البلاد حتى 28 شباط/ فبراير الماضي.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء الأماكن التي زارتها السائحة وأوصت جميع الأشخاص الذين تواجدوا في هذه الأماكن خلال تواجد السائحة الأميركية، بالدخول إلى الحجر الصحة لمدة 14 يومًا من تاريخ مخالطتها، والإخطار عبر التبليغ في موقع وزارة الصحة.