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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المصري وقرقاش يبحثان الأزمات الإقليمية الراهنة والان مع التفاصيل
الخميس 5 مارس 2020
بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، الأزمات الإقليمية الراهنة.
ووفق بيان مقتضب للخارجية المصرية على "تويتر" فإن شكري استقبل اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي .. وفق “العين“.
وأوضح البيان أن الجانبين "تبادلا وجهات النظر حول الأزمات الإقليمية الراهنة والتنسيق بين البلديّن في شتى المجالات".
ويزور قرقاش القاهرة لحضور أعمال الدورة العادية الـ153 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة سلطنة عمان التي التأمت أمس الأربعاء.
وأكدت جامعة الدول العربية رفضها التدخلات الأجنبية في شؤون دول المنطقة، وشددت على ضرورة حل النزاعات سلميا، والتصدي لكل ما يهدد الملاحة في الممرات البحرية.
ودعت لـ"إسكات المدافع كخطوة أولى نحو حلول سياسية هي وقف شامل وفوري لإطلاق النار على كل الجبهات العربية المشتعلة".
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