شكرا لقرائتكم خبر عن "الجنائية الدولية": تحقيق في جرائم الحرب بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

وافقت المحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق في جرائم الحرب المحتملة في أفغانستان، وهو ما سيشمل اتهامات ضد القوات الأمريكية والأفغانية ومسلحي طالبان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الجنائية الدولية": تحقيق في جرائم الحرب بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.