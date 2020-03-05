شكرا لقرائتكم خبر عن 109 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة فى ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

قال معهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا اليوم الخميس ، إن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد قفز 109 حالات في غضون يوم.

وأضاف المعهد أنه اعتبارا من صباح اليوم كانت هناك 349 حالة موزعة على جميع أقاليم البلاد باستثناء إقليم واحد، ارتفاعا من 240 في صباح أمس الأربعاء.