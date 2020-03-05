شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد : 15 قتيلاً جراء قصف تجمع للنازحين بريف إدلب والان نبدء بالتفاصيل

قتل ما لا يقل عن 15 شخصاً جراء قصف نفذته طائرات حربية تابعة لقوات النظام السوري وطائرات حربية روسية صباح اليوم، استهدف تجمعاً للنازحين بريف إدلب. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن القصف استهدف أيضاً بلدة معرة مصرين، مما تسببت في إصابة ما لا يقل عن 18 شخصاً بعضهم في حالات خطرة.

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