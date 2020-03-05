انت الان تتابع الصين: الرئيس شي سيزور اليابان في أنسب وقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الصيني شي جين بينغ

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس إن الرئيس شي جين بينغ سيزور اليابان في أنسب وقت، وذلك بعدما أكدت طوكيو أن زيارة رسمية كانت مقررة في أوائل أبريل نيسان أرجأت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث تشاو لي جيان خلال إفادة صحفية في بكين أن البلدين سيواظبان على الاتصال الوثيق بخصوص موعد زيارة شي، دون أن يخوض في تفاصيل.

وقال تشاو، ردا على سؤال بشأن تقارير عن أن اليابان ستفرض حجرا صحيا على الوافدين من الصين، إنه ليس على علم بهذه التقارير لكن البلدين سيتخذان إجراءات ملائمة بناء على تطورات التفشي.