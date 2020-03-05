تعليق مناورة إسرائيلية أميركية وكوخافي يؤجل زيارته لواشنطن بسبب كورونا

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ عن تعليق المناورة المشتركة للجيش الإسرائيلي و​القيادة​ الأوروبية للجيش الأميركي، الهادفة لتعزيز التعاون في الدفاعات الجوية المشتركة والتصدي للتهديدات الصاروخية، كما ألغى رئيس الأركان، ​أفيف كوخافي​، زيارته إلى ​واشنطن​ بسبب انتشار ​فيروس كورونا​.

وجاء هذا القرار للجهات العسكرية بتنسيق وتوجيهات من ​وزارة الصحة​ الإسرائيلية التي أصدرت العديد من التعليمات بشأن ​الوقاية​ والحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد، ومنها منع الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ومنع السفر للمشاركة بمؤتمرات دولية، وكذلك التوصية بعدم السفر إلى خارج البلاد إلا في ​حالات​ الضرورة القصوى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه لوسائل الإعلام إنه تقرر تعليق تمرين "جونيفر كوبرا" المشترك للجيش الإسرائيلي والقيادة الأوروبية للجيش الأمريكي، الذي بدأ، أمس الأربعاء، وكان من المقرر انتهائه في 13 آذار الجاري.

وكان من المقرر أن يشارك في التمرين أكثر من 2500 جندي من القيادة الأوروبية للجيش الأميركي، من بينهم أكثر من 600 جندي من القيادة الأوروبية والذين وصلوا من ​ألمانيا​ و​الولايات المتحدة​، سيتدرب في البلاد إلى جانب نحو ألف جندي من ​منظومة​ الدفاعات الجوي الإسرائيلية، ووحدات لوجيستية وطبية، ووحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي.