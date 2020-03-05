اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حالة الطوارئ، وأوصت بإغلاق المساجد والكنائس في بيت لحم. هذا وأعلنت الاشتباه في إصابة 4 أشخاص بفيوس كورونا الجديد في أحد فنادق محافظة بيت لحم. وأوضحت وزارة الصحة أنها "تجري الفحوصات اللازمة للتأكد وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها". كما أعلنت السلطات إغلاق المؤسسات التعليمية 14 يوما في بيت لحم لمنع تفشي كورونا. ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، دعت الوزارة المواطنين إلى "الهدوء وضبط النفس، وانتظار تعليماتها الإجرائية والاحترازية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ وتوصي بإغلاق المساجد والكنائس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.