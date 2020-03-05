العراق يلغي إقامة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء بسبب كورونا

اعلنت العتبة الحسينية المقدسة بالعراق في بيان اليوم، إنها قررت عدم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في مدينة ​كربلاء​ بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.

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