وول ستريت جورنال: إيران مسؤولة عن نقل كورونا لـ 10 دول

أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" البريطانية في مقال أن إيران مسؤولة عن نقل كورونا لـ 10 دول، لافتة إلى انه تعد ايران من الدول الأكثر احتضانًا لفيروس كورونا المستجد، لذلك، يكافح جيرانها لوقف تدفق الأشخاص والبضائع عبر الحدود في محاولة لعزل أنفسهم ضد الوباء.
وانتقل الفيروس من إيران إلى حوالي 10 دول، من بينها العراق وباكستان وأفغانستان وصولًا الى لبنان. وتتخذ بعض هذه البلدان تدابير مثل تعليق الرحلات الجوية ومنع الإيرانيين من الزيارة لمنع انتشار الفيروس بشكل أكبر والذي يشكل تحديا لأنظمة الرعاية الصحية الهشة لديها، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal.
ويعتقد أن مدينة قم هي مركز تفشي المرض في إيران. وبالقرب من العاصمة الإيرانية، تعد المدينة مركزاً تجارياً مهماً يجذب الزوار ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين.
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