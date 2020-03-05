وول ستريت جورنال: إيران مسؤولة عن نقل كورونا لـ 10 دول

أعلنت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" البريطانية في مقال أن ​إيران​ مسؤولة عن نقل كورونا لـ 10 دول، لافتة إلى انه تعد ​ايران​ من الدول الأكثر احتضانًا ل​فيروس كورونا​ المستجد، لذلك، يكافح جيرانها لوقف تدفق الأشخاص والبضائع عبر الحدود في محاولة لعزل أنفسهم ضد الوباء.

وانتقل الفيروس من إيران إلى حوالي 10 دول، من بينها ​العراق​ و​باكستان​ و​أفغانستان​ وصولًا الى ​لبنان​. وتتخذ بعض هذه البلدان تدابير مثل تعليق الرحلات الجوية ومنع الإيرانيين من الزيارة لمنع انتشار الفيروس بشكل أكبر والذي يشكل تحديا لأنظمة الرعاية الصحية الهشة لديها، بحسب ​تقرير​ لصحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal.

ويعتقد أن مدينة قم هي مركز تفشي المرض في إيران. وبالقرب من العاصمة الإيرانية، تعد المدينة مركزاً تجارياً مهماً يجذب الزوار و​رجال الأعمال​ من جميع أنحاء ​العالم​، بما في ذلك ​الصين​.