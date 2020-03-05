قرار لوزير الزراعة بتحديد السعر التوجيهي لكيلو الحليب الطازج

أصدر وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ قراراً بتحديد السعر التوجيهي لكيلو الحليب الطازج بـ 1350 ل/كلغ واصل الى المعمل يتضمن ضمناً بدل نقل وتبريد الحليب بحيث لا يتعدى 75 ل، وليتر الحليب الطازج بـ 1390 ل. يتضمن ضمناً بدل نقل وتبريد الحليب بحيث لا يتعدى 750ل. واتخذت هذا القرار حماية ل​منتجي الحليب​ وللإنتاج الوطني.

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