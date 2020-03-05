النشرة: تجار واصحاب المحلات في سوق بعلبك احتجاجا على الوضعين الاقتصادي والمعيشي

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأن "تجار وأصحاب المحلات في سوق ​بعلبك​ التجاري أقفلوا محلاتهم، احتجاجا على الوضعين الاقتصادي والمعيشي وارتفاع ​سعر الدولار​، ونفذوا اعتصاما في ساحة السراي". وشارك في الاعتصام ​مطران​ بعلبك ​الياس رحال​، الذي اعتبر في كلمة له أن "كل الناس أصبحوا على شفير الهاوية والجوع الذي بدأ يطرق أبوابنا"، لافتا الى "اننا نحمل المسؤولية للحكومة الجديدة ونحثها للوقوف الى جانب الشعب". وناشد رحال "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وضع حد لتعاطي ​المصارف​ مع مودعيها وسرقتهم"، مطالبنا بـ "الافراج عن الأموال كي نستأنف تجاراتنا ونعيش بكرامة".

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