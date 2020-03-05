البعريني: قدرة احتمال اللبنانيين باتت معدومة

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "بين الغلاء الفاحش وارتفاع ​الدولار​ والتلاعب ب​الاسعار​ بات الوضع كارثي ومن حق الناس ان تعود الى الشارع". اضاف قائلا "نظن أن مشهد ليل أمس كان بروفا وجرس انذار للانفجار قريباً". واعتبر إنَّ "المطلوب ترجمة الاقوال والوعود الى افعال، لان قدرة احتمال اللبنانيين باتت معدومة".

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