لقاء الجمهورية: التشكيلات القضائية هي الخطوة الأولى في مسيرة استقلالية القضاء

اعتبر "لقاء ​الجمهورية​" في بيانه الدوري ان الضرورة باتت ملحّة لترك ​القضاء​ يُطهّر نفسه بنفسه من دون تدخلات سياسية تؤكد ان ​السلطة​ غير معنية أو مهتمة بالإصلاحات على مختلف الأصعدة، متمنياً على ​مجلس القضاء الأعلى​ عدم الالتفات إلى رغبات السياسيين وإجراء التشكيلات وفقاً للكفاءة والنزاهة.

ورأى "اللقاء" ان الحفاظ على أموال المودعين لا يعفي أي مسؤول من تحمل مسؤولية عدم دفع المستحقات المالية المترتبة، وعدم إيجاد المخارج المناسبة قبل الوصول إلى الأفق المسدود، ووضع ​لبنان​ في خانة ​الدولة​ الفاشلة بنظر ​المجتمع الدولي​.

كما شدد "لقاء الجمهورية" على ضرورة التضامن الوطني لمكافحة ​فيروس كورونا​، الذي يُهدد ​العالم​ أجمع من دون تمييز عرقي أو ديني أو مذهبي أو سياسي، داعياً المعنيين إلى التعاطي بمسؤولية مع الرحلات الآتية إلى لبنان من البلدان التي ينتشر فيها الوباء.