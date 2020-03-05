روكز: الخيار بموضوع السندات بين مصلحة الشعب ومن استفاد على حساب الدولة لثلاثين عاما

رأى النائب ​شامل روكز​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الخيار ليس بين دفع سندات اليوروبوند أو عدم دفعها...‏الخيار الحقيقي بين مصلحة ​الدولة​ والشعب والوطن، وبين مصلحة فئة استفادت لثلاثين سنة على حساب الدولة والشعب والوطن.‏ حين ننظر بهذه الطريقة يصبح الخيار أسهل!"

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