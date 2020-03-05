النشرة: إطلاق سراح الناشط امير ابو عديلة بسند اقامة

علمت "​الخليج 365​" أنه تم إطلاق سراح احد قيادي منتديات ​لبنان​ ومنسق منتدى ​البقاع​ الناشط امير ابو عديلة بسند اقامة.

وكانت ​شعبة المعلومات​ قد أوقفت ابو عديلة يوم أمس. يذكر أن ابو عديلة كان قد تعرض للاعتداء في منطقة تعلبايا، حيث طاردته مجموعة من الشبان واعترضت سيارته وقامت بتكسير زجاجها الامامي شاهرة أسلحتها الحربية كما واستولت على اوراقه الثبوتية متوجهّة له بالسباب والشتائم. يذكر أن الدكتور ابو عديلة كان تعرض لعدد من التهديدات من قبل بعض الأشخاص.

وفي إتصال مع ​النشرة​، إتهم أبو عديلة حينها ​​تيار المستقبل​​ بشكل مباشر بالوقوف وراء الحادثة، مشيرا إلى أنه "لدي صور المعتدين وأحدهم من فريق ​الأمن​ التابع لرئيس ​​الحكومة​​ السابق ​سعد الحريري​".

ولفت أبو عديلة إلى أن "ما حصل هو نتيجة خلفيات سياسية"، موضحا أنه "قبل أيام قمنا ب​تظاهرة​ إلى ضريح رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ وقرأنا له الفاتحة، وهذا ما أثار غضب تيار المستقبل الذي إعتبر ان خطوتنا تشكل إنقساما للطائفة السنية".