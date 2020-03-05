حزب الاتحاد: تزامن العدوان التركي مع العدوان الاسرائيلي هو تنفيذ للاجن

اعتبر ​حزب الاتحاد​ في بيان له أن "العدوان الغاشم الذي يشنه النظام التركي على ​الاراضي السورية​ تحت حجة ضرورات الامن التركي، هو استهداف لوحدة ​سوريا​ وسيادتها، واستمرار السعي لمنعها من انجاز المهمة الوطنية بتحرير ترابها الوطني من اغتصاب الجماعات الارهابية المسلحة"، مشيرا الى ان "هذا العدوان يأتي كمحاولة مكشوفة من قبل ​القيادة​ التركية لحصد نتائج سياسية تتعارض مع السيادة الوطنية السورية، فسوريا مصممة على إستعادة وحدة الاض و​الشعب السوري​ بعيداُ عن المطامع الاقليمية والدولية، لتعود سوريا الموحدة عامل قوة للعرب بعدما استكان الوضع العربي ومد خيوط التطبيع مع الكيان الصهيوني في طعن للحق العربي في ​فلسطين​"، لافتا الى ان "هذا العدوان يتزامن مع العدوان الصهيوني، الذي يتناغم معه باستهداف سوريا ​العروبة​ ، لوضع سوريا بين وكلاء ​أميركا​ تنفيذا للاجندات الاميركية".

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