توقيف شبكة محترفة لتهريب مواد تُستخدم في صناعة المخدرات إلى أستراليا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ انه توافرت معلومات ل​مكتب مكافحة المخدرات​ المركزي في وحدة ​الشرطة​ القضائيّة، حول تورّط أفراد شبكة في ​عملية تهريب​ كمية من المواد التي تدخل في تصنيع المخدرات: "tripolidine" و"pseudoephedrine"، وذلك من خلال توضيبها في داخل مظاريف بن، ومحاولة تهريبها عبر إحدى شركات الشحن إلى ​أستراليا​. وقد جرى ضبطها بتاريخ 30/1/2020 من قِبل عناصر جمارك ​المطار​، وبلغت زِنتها /50/كلغ.

من خلال الإستقصاءات والتّحريات، وبالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في ​الشمال​، تمكّن عناصر المكتب المذكور، بتاريخ 29/2/2020، من توقيف كل من: - س. ر. (مواليد ١٩٧٧، لبناني) - أ. ر. (مواليد ١٩٨٣، لبناني) - أ. ح. (مواليد ١٩٨٨، لبناني) بالتحقيق معهم، اعترفوا بمحاولة قيامهم بعملية التهريب المذكورة. كما اعترفوا بقيامهم بعملية تهريب سابقة لكمية من المواد ذاتها، في داخل "ألواح شوكولا"، خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي.

بنتيجة تحليل الكمية المضبوطة، تبيّن أن كل كيلوغرام من البن يحتوي على نسبة /53/٪؜ من مادة "pseudoephedrine" و /2/ ٪؜ من مادة "triprolidine" أودع الموقوفون ​القضاء​ المختص بناءً على إشارته، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.