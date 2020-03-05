ترزيان: المطلوب أن تطال التدابير كل الودائع من أموال الشعب المنهوبة

اشار النائب ​هاغوب ترزيان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه في "ما يخص التدابير المالية التي يتم تداولها لحماية المودع الصغير والمتوسط، اقولها وبكل صراحة إن كانت تبحث هذه التدابير فعلا فهي مجحفة بحق المودع الكبير، فالأخير هو كأي مودع تعب وشقى إن كان في ​لبنان​ أو في الإغتراب، وبالعكس يجب أن نكرم كل فرد أودع جنى عمره في لبنان. المطلوب في التدابير أن تطال جميع الودائع من أموال الشعب المنهوبة فقط لا غير".

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