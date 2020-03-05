وهاب: عدم دفع اليوروبوند هو إسقاط لحلقة من حلقات العصابة التي نهبت البلد

اعتبر رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "عدم دفع سندات اليوروبوند هو إسقاط لحلقة من حلقات العصابة التي نهبت البلد منذ ثلاثين عاماً، ولكن الأهم إسقاط العصابة السياسية التي هي أساس عملية النهب وهذا لن يحصل قبل ملاحقة الحسابات المالية".

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