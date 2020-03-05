شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقط صورا تذكارية مع السائحين في هرم زوسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس مجلس الوزراء ، خلال إفتتاحه مشروع تطوير هرم زوسر بمنطقة سقارة على لقاء عدد من السائحين وإلتقط الصور التذكارية معهم وتمنى لهم إقامة سعيدة فى مصر

وكان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد أكد إن مشروع ترميم هرم سقارة هو أحد أهم مشاريع الترميم التى تنفذها الوزارة فهرم زوسر هو أقدم بناء حجرى فى العالم، وشمل مشروع الترميم أعمال درء الخطورة، والترميم الخارجى والداخلى للهرم شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجرى، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.

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وأوضح أن مشروع الترميم بدأ عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011 واستأنف فى نهاية عام 2013، وأعمال الترميم شملت الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مبانى وسلالم المدخل الجنوبى والمدخل الشرقى من الخارج، بالاضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجارى أعمال التسوية فى الناحية الشرقية للهرم، بالاضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.