شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت فى انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بمؤسسة الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بمؤسسة الأهرام، صباح اليوم الخميس، اللجان الانتخابية أمام الناخبين المشاركين فى العملية الانتخابية .

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد طالبت من اللجان المشرفة التزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائى، مضيفة أنها قررت استخدام الحبر الفسفورى فى مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.

وأوضحت الهيئة، أن العملية الانتخابية تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً وأنه سيتم إعلان أسماء الفائزين فى انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الثلاثاء17 مارس 2020.

تجدر الإشارة إلى أن جدول الانتخابات يمضى على النحو التالى:

- مؤسسة الأهـرام: اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2020

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- مؤسسة أخبار اليوم ودار الهلال: يوم الأحد الموافـــق 8 مارس 2020

- مؤسسة دار التحريـــر ودار المعارف: يوم الثلاثاء الموافــق 10 مارس 2020

- مؤسسات (روز اليوسف – وكالة أنباء الشرق الأوسط – والشركة القومية للتوزيع): يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020.