شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مرحلة البناء.. تعرف على أبرز مشروعات تحسين الخدمات الصحية فى 4 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية نحو تحسين الخدمات الصحية، انتهت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، من تنفيذ 63 مشروعاً بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه شملت إنشاء عدد من المستشفيات الجديدة والانتهاء من تطوير وتجهيز أخرى، بالإضافة إلى تطوير مراكز الإسعاف والمنشأت الصحية.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز المشروعات التى تم تنفيذها على مستوى الجمهورية فى مجال تحسين الخدمات الصحية فى ضوء التقرير الحكومى المسلم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال تحت مسمى "حصاد مرحلة البناء للعام المالى 2018/2019" على الاتى:

1- إنشاء 4 مستشفيات جديدة (أطفال النصر بمحافظة بورسعيد، إسنا والعديسات بمحافظة الأقصر، مستشفيى العجمى النموذجى بمحافظة الإسكندرية).

2- الانتهاء من تطوير وتجهيز 11 مستشفيى وإضافة 623 سرير جديد.

3- الانتهاء من إنشاء 17 مركز إسعاف وتطوير 116 مركز.

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4- الانتهاء من تطوير 30 منشأة صحية بمحافظات المرحلة الأولى فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

ويأتى التقرير الحكومى الذى حصلت عليه ”الخليج 365”، كأحد مخرجات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم التى أطلقت خلال ذات العام، كأول أداه إليكترونية فى مصر لقياس أداء الجهاز الإدارى للدولة، من خلال اكثر من 2800 مؤشر لقياس أداء، تمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحى القصور بإجراء تدخل عاجل، وتربط الموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد وتكون أساسا عمليا محفزاً على التميز الحكومى والمؤسسي.