 الرجاء “يشد” الرحال صوب الكونغو لملاقاة مازيمبي

سعد فاروق – صحافي متدرب

يشد وفد فريق الرجاء الرياضي الرحال صباح اليوم الخميس صوب لوبومباشي الكونغولية لمواجهة فريق تي بي مازيمبي، بعد غد السبت، لحساب مباراة إياب ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية .

وقضت بعثة الرجاء هذه ليلة أمس في أحد الفنادق القريبة من مطار محمد الخامس الدولي، قبل أن السفر على مثن طائرة خاصة صوب الكونغو، في رحلة من المنتظر أن تستغرق قرابة 8 ساعات.

وتناول رئيس الفريق بمعية أعضاء المكتب المسير وجبة عشاء أمس الأربعاء مع اللاعبين بهدف تحفيزهم والرفع من معنوياتهم قبل المباراة .

يشار إلى أن مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق الأخضر بهدفين مقابل لا شيء سجلهما كل من ملانغو وبدر بانون في الدقيقتين 6 و78، فيما سيغيب عن مباراة العودة كل من عبد الرحيم الشاكير وعمر بوطيب بسبب الإصابة.